'Liverpool maakt bocht van 180 graden en laat Virgil van Dijk naar Italiaanse topclub vertrekken'

Liverpool FC lijkt een bocht van 180 graden te gaan maken. Er wordt niet langer gesproken over een contractverlenging voor Virgil van Dijk. Een transfer lijkt ondertussen een héél realistische optie.

De voorbije maanden wimpelde Liverpool FC de interesse in Virgil van Dijk systematisch af. Vorige zomer zwaaiden enkele Saoedische clubs nog met zakken vol geld om The Reds te overtuigen. Maar het antwoord bleef ongewijzigd.

Ook deze zomer leek dat de teneur op Anfield Road te worden. Het contract van van Dijk loopt medio 2027 af, maar Liverpool startte de gesprekken om die overeenkomst met één seizoen te verlengen reeds op.

Eén telefoontje uit Milaan zorgt voor bocht

Een telefoontje uit Milaan bracht de bestuurders van Liverpool op andere gedachten. De Italiaanse media weten dat Liverpool plots wél wil praten over een transfer van van Dijk.

AC Milan toont concrete interesse én is bereid om een transfersom op te hoesten voor van Dijk. We kennen het exacte bedrag niet, maar het gaat om een bedrag tussen tien en vijftien miljoen euro. Transfermarkt schat de marktwaarde van van Dijk eveneens op vijftien miljoen euro.

Liverpool krijgt dé kans om loonlast naar beneden te halen



Sinds het vertrek van Mo Salah is van Dijk met een nettoloon van 7,5 miljoen euro de bestbetaalde speler van Liverpool. Ook dat loon speelt mee in het plan om van Dijk deze zomer te laten vertrekken.