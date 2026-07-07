Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS

Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS
Foto: © photonews

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Tegen de Verenigde Staten maakte Romelu Lukaku zijn achtste doelpunt ooit op een WK-eindronde, en zijn vierde als invaller. Geen enkele speler deed hem dat ooit voor in de geschiedenis van het toernooi.

Historisch: België heeft zich voor de derde keer in vier edities geplaatst voor de kwartfinales van het WK door in de Belgische nacht in Seattle met 1-4 te winnen van de Verenigde Staten. Een sterke, volwassen prestatie van onze Rode Duivels, die eerst via een dubbelslag van Charles De Ketelaere het net vonden en daarna nog dankzij treffers van Hans Vanaken en Romelu Lukaku, twee invallers.

Terwijl de speler van Club Brugge en drievoudig Gouden Schoen zijn allereerste doelpunt op een WK-eindronde maakte na een grove fout van doelman Matt Freese, schreef Romelu Lukaku nog een stukje extra WK-geschiedenis.

Romelu Lukaku schrijft geschiedenis op het WK

De topschutter aller tijden van de Rode Duivels werd namelijk de allereerste speler die vier keer scoorde op een WK als invaller. Een prestatie die hij voor een groot deel te danken heeft aan deze editie van 2026.

Zijn eerste doelpunt als invaller maakte hij overigens al tegen... de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK 2014. Ook in de twee vorige wedstrijden van België, tegen Nieuw-Zeeland en Senegal, trof hij raak.

Lukaku de nieuwe supersub van de Rode Duivels?

Het gaat om zijn achtste doelpunt op een WK-eindronde, en dus zijn vierde als invaller. Tegen Egypte was hij ook al beslissend: vlak na zijn invalbeurt dwong hij Mohamed Hany tot een eigen doelpunt.

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Romelu Lukaku vervult zijn rol van "supersub" voortreffelijk op dit WK en blijft ook mentaal een leider. Ondanks zijn verminderd aantal speelminuten bij de Duivels is Big Rom ook een van de sterkste pionnen van dit WK 2026.

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