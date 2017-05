Iets voor de Belgische topclubs? 'Defour vertrekt na amper Ã©Ã©n seizoen bij Burnley'

Defour ruilde Anderlecht vorige zomer in voor een avontuur in de Premier League. Aanvankelijk was onze landgenoot een vaste waarde bij Burnley, maar naarmate het seizoen vorderde zakte Defour weg.

Trainer Sean Dyche hanteerde een ander soort voetbal, waarbij er vaker voor de lange bal werd gekozen. Niet meteen het spel van Defour, en daardoor verloor de Belg zijn basisplaats.

9 miljoen euro

Dyche blijft wellicht bij Burnley, en dus zal Defour andere horizonten verkennen. Dat meldt Het Nieuwsblad. Burnley zou willen meewerken aan een transfer omdat het geld nodig heeft om versterking te halen. De Engelsen hopen een groot deel van de geïnvesteerde 9 miljoen euro te recupereren.