Meunier kaart serieus probleem aan: "Hij begon zich voor mijn neus te masturberen"

Meunier wordt er zelf mee geconfronteerd. "De wereld waarin we leven, vind ik wel een catastrofe", zegt hij dan. "De mentaliteit van veel mensen vind ik verschrikkelijk. Als ik alleen naar het voetbal kijk... Het pessimisme en de kritiek en de haat die je als speler naar je hoofd krijgt. En hoe supporters onderling met elkaar omgaan. Het lijkt wel of we terug in het stenen tijdperk leven. Het is aberrant."

Zo heeft hij een opmerkelijke anekdote. "Tijdens de opwarming in Marseille stak een supporter plots zijn broek af en voor onze ogen begon hij te masturberen. 'Suck my dick', riep hij. En dat vindt men blijkbaar 'normaal'. De mensen die rond hem stonden, lachten. Niemand riep die vent tot de orde en zei: 'Zal het wel een beetje gaan?' Er zijn geen grenzen meer aan het fatsoen, het leek banaal te zijn."