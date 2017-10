Ajax legt De Kuip het zwijgen op met duidelijke cijfers in de Klassieker

De landskampioen liep al de derde nederlaag van het seizoen op tegen de grote rivaal. In de eerste helft was het nog een beetje koffiedik kijken, maar na de rust trok Huntelaar de zege toch op gang. Jorgensen miste de gelijkmaker nog vanop de stip, gelukkig kon Toornstra even later wel raak treffen.

Matchwinnaar Dolberg

En dan mocht het 20-jarige toptalent Dolberg invallen. Hij zou nog twee keer scoren en ook De Jong pikte op het einde zijn doelpuntje mee. Ruime overwinning dus voor Ajax, dat op de tweede plaats komt op vijf punten van PSV.

Over de Eindhovenaren gesproken: zij wonnen eerder op de dag met 3-0 van Heracles. AZ, met Wuytens in de verdediging, won met dezelfde score van Utrecht, waar Dessers mocht invallen.

Overzicht van de Eredivisie: