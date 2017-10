'Saudische prins wil flink investeren in Beerschot Wilrijk'

Om in de toekomst ook op het allerhoogste niveau mee te spelen is mogelijk extra extern kapitaal nodig. Het Laatste Nieuws laat nu weten dat daarover nu een deal met de Saudische prins Abdullah Bin Musa'ad dichtbij is.

Die is ook al belangrijk bij de Engelse tweedeklasser Sheffield United, waar hij 50% van de aandelen kocht onlangs. Belangrijk: Abdullah wil niet meteen alleenheerser worden volgens HLN, iets wat belangrijk is voor Beerschot Wilrijk.