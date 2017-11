🎥 Cyriel Dessers laat na anderhalve maand nog eens van zich horen, nummer 7 is een feit!

Zondagmiddag scoorde Dessers al zijn vijfde competitiegoal in elf wedstrijden. De aanvaller opende na 8 minuten de score. Zijn ploeg zou uiteindelijk Excelsior met een 3-1-nederlaag huiswaarts sturen.

In de competitie was het van 1 oktober geleden dat Dessers de touwen nog eens liet trillen. Verder scoorde hij ook in de Nederlandse beker twee keer.

De spits liet nu opnieuw van zich horen, maar komt nog niet in de buurt van het PSV-duo Locadia-Lozano dat al negen keer scoorde.