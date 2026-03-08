Datum: 08/03/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 28

LIVE: Club Brugge domineert, Anderlecht zoekt naar ruimte voor tegenaanval

Club Brugge verloor begin november op het veld van Anderlecht. Kan blauw-zwart in eigen huis revanche nemen?

Tijd   26' 40" 
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
27
 Sabbe haalt weeral de voorhamer boven, maar recht in de armen van Coosemans.
26
 Club blijft combineren tot in de zestien, maar daar loopt het telkens verkeerd.
24
 Forbs schiet naast.
22
 Het wordt bitsig op het veld. Er wordt geknokt met alles wat er beschikbaar is.
20
 Leko gaat uit zijn dak omdat de fout tegen Mechele wordt gefloten omdat de verdediger zijn been te hoog had. Degreef kopte de bal laag weg.
19
 Cvetkovic geeft Vanaken een stevige duw omdat die stopt met voetballen omdat hij vond dat er een fout op hem gemaakt werd. Ref Lambrechts laat de Serviër duidelijk merken dat het de laatste keer is.
16
 Coosemans plukt autoritair een hoge bal, maar hij ziet het leer veel te veel naar zijn zin.
15
 Het regent hoekschoppen voor Club nu. En in de zestien lijkt het op oorlog.
13
 Club Brugge domineert de match. Blauw-zwart drukt Anderlecht terug op de eigen helft.
10
 Seys kopt een verre bal bijna te kort terug op Mignolet waardoor Cvetkovic erin gelooft, maar Mignolet let goed op.
9
 Nog een kans voor Club: Tresoldi duwt een voorzet naar de verste hoek, maar weer voorlangs.
7
 Club Brugge stond ei zo na op voorsprong. Tzolis zet een één-twee op met Tresoli en schiet naar de hoek. Via een Anderlechts been gaat de bal nipt naast de paal.
6
 De Cat scoort, maar de voorzet van Camara kwam duidelijk van achter de achterlijn.
4
 Sabbe met een kanonschot, maar het vliegt een metertje over het doel van Coosemans.
2
 Stankovic krijgt een stevige trap van Augustinsson, maar doet er duidelijk nog een schepje bovenop.
1
 Club Brugge - Anderlecht: 0-0
12:44
 Ook Jérémy Taravel heeft niets gewijzigd aan zijn basiselftal met onder meer Hazard en Cvetkovic in de basis.
12:43
 Ivan Leko kiest voor dezelfde basiself die vorige week won op het veld van Charleroi. Tresoldi krijgt de voorkeur in de spits, met Forbs en Tzolis op de flanken.
Club Brugge (Club Brugge - Anderlecht)
Club Brugge: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Bank: Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Felix Lemarechal - Shandre Campbell

Anderlecht (Club Brugge - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Moussa Diarra - Mihajlo Ilic - Ludwig Augustinsson - Enric Llansana - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Mihajlo Cvetkovic - Thorgan Hazard
Bank: Lucas Hey - Mats Rits - Mario Stroeykens - Justin Heekeren - Mattis Seghers - Killian Sardella - Anas Tajaouart - Ali Maamar - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Sabbe Kyriani 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Ordonez Joel 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Mechele Brandon 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 26/27 (96.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Seys Joaquin 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Stankovic Aleksandar 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Onyedika Raphael 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Forbs Carlos 6.8  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Vanaken Hans 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Tzolis Christos 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Tresoldi Nicolò 6.5  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Bank
Vetlesen Hugo  
Meijer Bjorn  
Vermant Romeo  
Jackers Nordin  
Siquet Hugo  
Spileers Jorne  
Diakhon Mamadou  
Lemarechal Felix  
Campbell Shandre  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 6.9  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Camara Ilay 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Diarra Moussa 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ilic Mihajlo 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Augustinsson Ludwig 6.3  
Llansana Enric 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Saliba Nathan-Dylan 6.5  
De Cat Nathan 6.1  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Degreef Tristan 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Cvetkovic Mihajlo 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Hazard Thorgan 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
Bank
Hey Lucas  
Rits Mats  
Stroeykens Mario  
Heekeren Justin  
Seghers Mattis  
Sardella Killian  
Tajaouart Anas  
Maamar Ali  
Bertaccini Adriano  
Kanate Ibrahim  

Vooraf

LIVE Club Brugge-Anderlecht: Neemt blauw-zwart revanche voor nederlaag in Lotto Arena?
Foto: © photonews

Club Brugge verloor begin november op het veld van Anderlecht. Kan blauw-zwart in eigen huis revanche nemen?

Drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie staat voor Club Brugge en Anderlecht nog een belangrijke wedstrijd op het programma. Al is de inzet voor beide ploegen wel verschillend.

Andere belangen voor Club en Anderlecht

Club Brugge zag leider Union opnieuw uitlopen tot vier punten door de zege tegen Racing Genk. Die kloof wil blauw-zwart met een zege tegen paars-wit opnieuw tot één punt brengen. 

Anderlecht won dan weer zijn laatste wedstrijden in de Belgische competitie en is bijna helemaal zeker van de top zes. Met een zege zou paars-wit helemaal zeker zijn en kan het de kloof met Club ook weer tot tien punten brengen.

Bijna dezelfde opstellingen bij Club en Anderlecht?

Bij Club Brugge is iedereen fit en wordt opnieuw dezelfde basiself verwacht aan de aftrap. Tresoldi zal wellicht opnieuw de voorkeur krijgen op Vermant in de spits, met Tzolis en Forbs naast hem op de flanken. 

Bertaccini zou bij paars-wit dan weer een nieuwe kans krijgen in de basis, met onder meer ook Cvetkovic en Hazard in de aanval. Of zal dat te aanvallend zijn om straks op Jan Breydel te komen spelen? 

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 0-0 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
