OFFICIEEL: Toby Alderweireld heeft een beslissing genomen over zijn toekomst bij Tottenham

Mourinho wilde hem al bij Manchester United en hij heeft dan ook aan het bestuur duidelijk gemaakt dat Alderweireld een belangrijke speler is voor hem. Voorzitter Daniel Levy luisterde naar Mourinho en nu is het contract van de Rode Duivel verlengd tot 2023.

Vorig seizoen zag het er niet naar uit dat Alderweireld zijn contract ging verlengen. Meerdere clubs wilden hem dan ook weghalen bij Tottenham, maar een transfer lijkt er nu dus niet meer in te zitten.

✍️ We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

