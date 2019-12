Gaat OHL de transfermarkt op? "Je moet altijd de groep laten groeien"

Het is geen geheim dat OHL de ambitie heeft om te promoveren naar 1A. Een ticket voor de promotiefinale heeft het alvast beet. De laatste wedstrijden uit 2019 waren wel wat minder. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de Leuvenaars alternatieven zoeken om de mindere vorm op te vangen.

Trainer Vincent Euvrard is zeker geen tegenstander van nieuwkomers in januari. "Je moet altijd de groep laten groeien. Je moet er niet enkel op toekijken. Elke transferwindow kun je gebruiken om gerichte versterkingen binnen te halen. Alleen gaan wij enkel iets doen als we ervan overtuigd zijn dat ons dat op lange termijn ook iets kan bijbrengen."

Het is ook uitkijken voor uitgaande transfers. Bijvoorbeeld bij de aspiranten, de elementen uit de jeugd die het dichtst bij de A-kern aanleunen. Komt er voor hen een uitleenbeurt aan? "Ik sluit niets uit, maar momenteel is dat niet aan de orde. Het is de bedoeling om hen een volledig seizoen bij ons te houden. Daarna moet blijken of ze dichter bij een basisplaats komen of ze erbij gebaat zijn om ergens anders speelminuten te krijgen."

Voorts zal het toch ook van belang zijn om topschutter Thomas Henry langer aan de club te kunnen binden om op hetzelfde niveau te blijven. Hoe ziet die dat zelf? "Ik concentreer mij op het sportieve. Ik lig nog meer dan een jaar onder contract. Ik ben hier zeer gelukkig, voor het overige laat ik het over aan mijn makelaar."