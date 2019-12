Deze statistieken bewijzen de goede vorm van Thibaut Courtois en zijn verdediging bij Real Madrid

Real Madrid is de afgelopen weken bijna ondoordringbaar geworden. Courtois en de verdedigers van Real Madrid zitten beter in hun vel dan in het begin van het seizoen.

Met een zeer goede Thibaut Courtois tussen de palen, zijn de defensieve statistieken van Real op één lijn met hun ambities. Na 18 wedstrijden zit de verdediging van Real Madrid aan 12 tegendoelpunten. En hoewel dat het niet de beste verdediging in La Liga is (Atlético doet nog beter met 11 tegendoelpunten), is het wel uitstekend nieuws voor Real. Het is namelijk al zeer lang geleden dat Real Madrid zo weinig tegendoelpunten binnen kreeg. Het is volgens Mundo Deportivo zelfs al meer dan 30 jaar geleden. Om bewijs te vinden van zo'n ondoordringbare verdediging, moet men teruggaan naar het seizoen 1987-88.