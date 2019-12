Juve-speler stortte €10.000 op rekening Bosman

Adrien Rabiot, de getalenteerde middenvelder die -na een vechtscheiding met PSG- nu voor Juventus uitkomt, stortte jaren geleden een bedrag van 10.000 euro aan Jean-Marc Bosman, de man van het 'Bosmanarrest'. Dit als bedank voor zijn jarenlange juridische strijd.

Jean-Marc Bosman was prof bij Club Luik, maar belandde er op een zijspoor. Omdat hij nog onder contract stond bij de club, kon hij niet verkassen. Bosman trok dit voor het gerecht en kreeg gelijk. Vanaf die dag mogen spelers die transfervrij zijn gratis vertrekken bij de club.

Het betekende een revolutie in het voetbal, waar ook de spelers vandaag nog optimaal gebruik van maken. In een gesprek met Voetbal International doet Bosman een apart verhaal uit de doeken.

"Op een dag kreeg ik een telefoontje van een dame. Ze vroeg me naar mijn rekeningnummer. Het was Veronique Rabiot, moeder en manager van Adrien Rabiot, die net een profcontract had getekend bij PSG. Ze vond dat het ook mijn verdienste was. Eerst geloofde ik het niet, tot ik zag dat ze 10.000 euro op mijn rekening hadden gestort en me hier zijn komen opzoeken. Ondertussen is hij gratis naar Juventus vertrokken, waar hij nu zo'n zeven miljoen euro per jaar verdient."