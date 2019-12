PSG wil met monsteraanbieding Mbappé langer aan zich binden

Het Franse wonderkind Kylian Mbappé, nog altijd maar 21 jaar, wordt het hof gemaakt door tal van Europese topclubs. PSG wil de aanvaller maar wat graag langer in Parijs houden en is al maanden in overleg met Mbappé. De contractverlenging zou nu eindelijk in de maak zijn.

Kylian Mbappé (21) staat op dit moment nog tot de zomer van 2022 onder contract in de Franse hoofdstad. Ploegen als Barcelona en vooral Real Madrid probeerden Mbappé al warm te maken voor een vertrek. Bovendien gaf Real-coach Zidane al aan dat hij 'verliefd was op Mbappé'. 36 (!) miljoen euro per seizoen Mbappé strijkt op dit moment een slordige achttien miljoen euro per seizoen op. Een gigantisch bedrag, maar slechts een habbekrats in vergelijking met Neymar, de Braziliaanse ploegmaat van Mbappé. Die verdient namelijk het dubbele van Mbappé. Volgens Le Parisien wil PSG Mbappé overtuigen om bij te tekenen, door zijn salaris te verdubbelen, zodat hij op gelijke hoogte komt van Neymar.