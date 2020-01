Cercle gaat niet alleen inkomende transfers doen: Huurling van Lille keert terug naar Frankrijk

Cercle Brugge wil de kern in de wintermercato op enkele cruciale plekken versterken, maar hoopt ook om enkele overbodige spelers te laten gaan. De eerste is Rominigue Kouamé die via Lille naar Troyes trekt.

Cercle Brugge haalde eerder al Dino Hotic binnen en normaal gezien zal woensdagavond ook nog Liverpool-middenvelder Isaac Christie-Davies volgen. De club heeft intussen ook besloten om de overbodige Rominigue Kouamé te laten gaan. De verdedigende middenvelder begon aan het seizoen met een basisplaats onder Fabien Mercadal, maar deemsterde onder Bernd Storck volledig weg. Kouamé keert nu terug naar Lille dat hem meteen zal uitlenen aan Troyes in de Franse Ligue 2. De kans is vrij groot dat Cercle in de wintertransferperiode nog een extra defensieve middenvelder zal binnenhalen. 🤝 Rominigue Kouamé keert terug naar @losclive https://t.co/AE4Afelmdk pic.twitter.com/oIydxQ90cs — Cercle Brugge (@cercleofficial) January 8, 2020