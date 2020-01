Karel Fraeye ziet situatie alarmerend worden voor Lokeren: "Dat missen ze"

Het belooft een razend spannend seizoenseinde te worden in 1B. Zowel bovenin als in de strijd om het behoud zijn de verschillen zeer klein. 1B-kenner Karel Fraeye blikt vooruit naar het tweede deel van de competitie.

In een gesprek met Sport/Voetbalmagazine legt hij uit hoe 1B is uitgegroeid tot twee aparte competities. "Ik stel een heel onaangename balans vast in 1B momenteel. De budgetten van enkele ploegen zijn verhoogd, waardoor het niveau gestegen is, al zijn het vaak buitenlanders die gehaald worden."

"Daardoor zijn er een vijftal ploegen die strijden om de titel en een ticket voor play-off 2, terwijl de drie andere ploegen moeten vechten tegen het gedrocht van play-off drie, inclusief die best-of-five om te zien wie degradeert."

Gebrek aan snelheid kan Lokeren zuur opbreken

Met name onderin het klassement belooft het spannend te worden de komende maanden. Roeselare, Lommel en Lokeren zullen moeten uitvechten wie naar Eerste Amateur degradeert.

"Lommel beschikt niet langer over een amateurselectie zoals enkele jaren geleden. Ze hebben een volwaardige profgroep onder Peter Maes. Voor mij zijn het 'Brazilaanse' Roeselare en Lokeren de favorieten voor die degradatiepoule."

"De situatie van Lokeren is alarmerend. Het is duidelijk dat ze zich volledig hebben miskeken op deze competitie. In 1B heb je naast een stevige organisatie ook nood aan snelle spelers in de omschakeling. En net dat mist Lokeren",besluit Fraeye.