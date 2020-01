Amerikaan voelt zich niet meer veilig in Qatar en verlaat trainingskamp van Ajax

Sergiño Dest heeft het trainingskamp van Ajax in Qatar verlaten. De Amerikaanse verdediger voelde zich niet langer veilig in Doha vanwege de politieke spanningen in het Midden-Oosten.

Dest stapte donderdagochtend op het vliegtuig terug naar Amsterdam. Daar zal de hij tijdelijk meetrainen met Jong Ajax. De spanningen in het Midden-Oosten lopen hoog op sinds de Amerikanen de Iraakse legergeneraal Qassem Soleimani hebben gedood bij een luchtaanval. Ajax oefent dus donderdag tegen Eupen en zaterdag tegen Club Brugge zonder Dest. De stages in Qatar zorgden de afgelopen weken al voor heel wat kritiek. Die zal na dit voorval niet bepaald verstommen. Sergiño Dest verlaat trainingskamp #Ajax.#MidSeason 🔋 — AFC Ajax (@AFCAjax) January 9, 2020