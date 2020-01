Werk aan de winkel bij Beerschot: "Spel moet beter om die tweede periode te pakken"

Beerschot is aan het nieuwe kalenderjaar begonnen met een valse noot. De leider in de tweede periode speelde op de 21e speeldag met 1-1 gelijk tegen Roeselare.

De Mannekes namen nochtans een droomstart, want na enkele minuten stonden de West-Vlamingen al een doelpunt in het krijt. "Daarna hadden we nog twee à drie grote kansen op de 2-0, terwijl Roeselare niets creëerde. In de tweede helft werden we in ons eigen doel geduwd en scoorden zij verdiend de 1-1. Die uitslag is ook terecht", gaf trainer Hernan Losada vrijdagavond aan bij Proximus Sports.

Geen aansluiting

"Wij hebben de ambitie om de tweede periode te winnen, maar dan moet het spel beter", gaf Joren Dom aan. "Het hoeft niet altijd academisch zijn en als zij op dat moment niet de 1-1 maken trekken we het wellicht over de streep, maar het was gewoon niet genoeg wat we brachten."

De middenvelder heeft er vertrouwen in dat het beter kan. "We konden zelf niet dominant zijn, omdat we de bal niet lang genoeg in ons bezit hielden. Daardoor kwam er geen aansluiting en misten we diepgang. We kwamen zelf onder druk omdat we de bal te snel kwijtspeelden", somde hij op wat er fout liep tegen Roeselare.