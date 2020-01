Mourinho baalt na verlies tegen Liverpool: "De VAR was thee aan het drinken"

José Mourinho verloor met Tottenham van Liverpool (0-1). De Portugees baalde echter, want zijn ploeg had de kans om gelijk te komen. En hij was ook niet helemaal gelukkig met de VAR.

Mourinho vond dat de VAR had moeten ingrijpen bij de goal van Liverpool. "Gisteren hebben we een half uur lang op ingooien getraind en nu verliezen we de wedstrijd door een ingooi. De arbitrage deed het erg goed vandaag, maar de assistent aan de andere kant zag niet dat Mané de bal aanraakte. Het was een ingooi voor ons, niet voor Liverpool. Dat weet ik tweehonderd procent zeker."

Liverpool wordt kampioen. Zo sterk en dan hebben ze ook nog een beetje geluk

"Dit is voetbal. Soms krijg je meer dan je verdient, soms minder. In dit geval kregen we niets. Dit was een wedstrijd tussen het beste team ter wereld en een team dat een lastige fase doormaakt met blessures. De jongens hebben het fantastisch gedaan en Liverpool had geluk. Ze hadden een tegengoal kunnen krijgen én een rode kaart voor de tackle van Robertson, maar de VAR was op dat moment thee aan het drinken", aldus Mourinho.

Voor Mourinho is de titelstrijd trouwens al gelopen. "Ik heb jullie drie of vier maanden geleden, na de zege op Manchester City, toch al verteld dat Liverpool kampioen wordt? Ze zijn zo sterk op alle fronten en dan hebben ze ook nog een beetje geluk."