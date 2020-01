Xavi Hernandez over aanbieding van FC Barcelona: "Het was gewoon nog te vroeg"

Afgelopen week besloot FC Barcelona om hun hoofdcoach Ernesto Valverde aan de deur te zetten. Quique Setién werd uiteindelijk aangeduid als opvolger, maar dat kon ook Xavi Hernandez geweest zijn. De voormalige kapitein van de Blaugrana besloot uiteindelijk om de aanbieding naast zich neer te leggen.

Na de verloren halve finale in de Spaanse SuperCup tegen Atlético Madrid besloot de directie van FC Barcelona om afscheid te nemen van Ernesto Valverde. Sportief directeur Eric Abidal trok naar Qatar om te gaan praten met ex-speler Xavi Hernandez. De clublegende van Barça staat momenteel aan het roer bij Al-Sadd, de club waar hij ook zijn carrière als speler afsloot.

Uiteindelijk besloot Xavi om niet in te gaan op het aanlokkelijke aanbod: "Er was een aanbieding, maar ik besloot om die niet te aanvaarden. Het is nu nog te vroeg voor mij. Al hoop ik wel om in de toekomst ooit hoofdcoach van Barcelona te worden."

Setién

In de plaats van Xavi kwam Barcelona uit bij Quique Setién die eerder nog aan het roer stond van onder meer Racing Santander en Real Betis. Setién moet bij Barcelona voor een frisse wind zorgen en opnieuw attractief voetbal op de mat brengen. Bij het bescheiden Las Palmas en later ook bij Betis liet hij al zien dat voor mekaar te kunnen krijgen.