Thibaut Courtois ondanks hulp van VAR geen nieuwe clean sheet gegund, Real wint wel na slappe partij

Thibaut Courtois zal aan het huidige seizoen een pak meer plezier beleven dan aan het vorige. De Belgische doelman is sterk op dreef en rijgt de laatste tijd de clean sheets aan mekaar. Tegen Sevilla moest hij zich toch eens omdraaien, maar Real hield wel de punten thuis.

Courtois zal er wel op gebrand geweest zijn om opnieuw de nul te houden, maar zijn ploegmaats hadden er iets minder zin in. Luuk de Jong buffelde vlak voor het halfuur een hoekschop tegen de netten. De VAR speelde nog reddende engel voor de Koninklijke en riep scheidsrechter Martinez naar het scherm. Die stelde een obstructiefout van Gudelj vast.

Voor het overige was het een wel zeer flauwe bedoening in Santiago Bernabéu. Toch zorgde Casemiro even voor het uur plots voor 1-0 na een prachtassist van Jovic. De Jong had zijn hoop om Courtois te vloeren nog niet opgegeven en slaagde niet veel later toch in zijn opzet. Deze keer valideerde ook de VAR het doelpunt.

Casemiro matchwinnaar

Casemiro wilde zich graag tot matchwinnaar kronen. De middenvelder werd ook nog een keertje prima bediend, deze keer door Vasquez. De kopbal van Casemiro bezorgde Real Madrid de drie punten. Zo zal Courtois toch niet al te zwaar tillen aan dat tegendoelpunt.