Leicester kan nog eens winnen, Tottenham zwoegt tegen Norwich

Woensdagavond werden drie wedstrijden gespeeld in de Premier League. Leicester City kon tegen West Ham voor het eerst in vier wedstrijden nog eens proeven van een overwinning, terwijl ook Tottenham de drie punten thuis wist te houden tegen laagvlieger Norwich, niet zonder moeite.

Leicester City, met Youri Tielemans in de basis, had nauwelijks moeite met een zwak West Ham. Halverwege de eerste helft kwamen the Foxes op voorsprong via Barnes, na een knappe assist van Ricardo Pereira. Op slag van rust waren de rollen omgekeerd: Pereira knalde droog binnen op aangeven van Barnes.

Vlak na rust milderde Mark Noble vanaf elf meter voor de Hammers. In de slotfase liep Leicester verder weg. Via twee doelpunten van Ayoze Perez (waaronder een strafschop) werd het 4-1.

Tottenham, waar Hugo Lloris voor het eerst sinds zijn gruwelijke armblessure in doel plaatsnam, het thuis tegen Norwich niet gemakkelijk. Het duurde tot minuut 38 vooraleer Dele een gaatje vond in de Norwich-defensie. Hij gleed een voorzet van Aurier aan de eerste paal voorbij Tim Krul. Norwich kwam twintig minuten voor tijd langszij. Wie anders dan Pukki trapte de strafschop binnen. Son zorgde met een gelukje voor de verlossende treffer.

SON GOAL SPURS 2-1 FOLLOW FOR LIVE GOALS pic.twitter.com/ThAyZJmd3M — HD GOALS LIVE (@HDGoalsLive) 22 januari 2020

De wedstrijd tussen Manchester United en Burnley is nog aan de gang. Bij rust stonden de bezoekers uit Burnley verrassend op voorsprong, na een doelpunt van topscorer Chris Wood.