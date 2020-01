Huurling van Club Brugge heeft aan één helft genoeg om beloften van PSV voorbij jonge Belgen te trappen

Het loopt allerminst lekker voor PSV. Zondag was er nog heel wat te doen over Steven Bergwijn, die een transfer naar Tottenham zou willen forceren.

PSV leed opnieuw duur puntenverlies en na de wedstrijd kwamen de fans in opstand. Maandag kwam er een heel klein beetje troost voor de supporters van de club uit Eindhoven.

Jong PSV won namelijk met 2-1 van Excelsior in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. Club Brugge-huurling Cyril Ngonge kwam halverwege in de ploeg, leverde de assist af voor de gelijkmaker en maakte zelf de 2-1 in minuut 95.

Bij Excelsior stond Hervy Matthys (ex-Anderlecht en Westerlo) in de basis, Siebe Horemans (ex-AA Gent en OHL) mocht invallen. Zulte Waregem-huurling Cameron Humphreys bleef op de bank.