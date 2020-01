🎥 Heerlijke beelden: André Gomes staat opnieuw op het trainingsveld na horrorblessure

Na een ongelukkig contact met Serge Aurier en Son Heung-min liep de Portugese middenvelder een vreselijke enkelblessure op. Minder dan drie maanden later verscheen hij dinsdag opnieuw op het trainingsveld.

Gomes zal het uiteraard nog een hele tijd voorzichtig aan doen, maar de kans dat we hem dit seizoen nog in wedstrijden zien, lijkt groot.

Andre Gomes returned to Everton training today, less than three months after suffering an horrific ankle injury v Spurs pic.twitter.com/5RKnCIo8pJ