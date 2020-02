🎥 Twee goals van 17-jarige helpen Barcelona voorbij Levante

Barcelona beging zondagavond geen misstap tegen Levante. Twee doelpunten van de amper 17-jarige Ansu Fati, telkens op assist van Lionel Messi, volstonden voor de zege. Bekijk de doelpunten hier!

Barcelona had een halfuur nodig om de ban te breken tegen een niet onverdienstelijk Levante. Een schitterende pass van Lionel Messi reet de defensie van Levante open, waarna Ansu Fati koeltjes afrondde.

Twee minuten beslisten dezelfde twee protagonisten de partij. Zo wordt Ansu Fati de jongste speler uit de geschiedenis van La Liga die twee keer scoort in een wedstrijd.

Levante probeerde nog wel, maar ter Stegen stond telkens paraat. In de blessuretijd kon Ruben Rochina alsnog de aansluitingstreffer scoren.

Door deze zege blijft Barcelona in het spoor van leider Real Madrid, dat drie punten voorsprong telt. Getafe is de verrassende nummer drie in La Liga.