Trekt Dries Mertens naar een andere Italiaanse topclub? Pers uit de Laars laat geruchtenmolen niet stilvallen

Januari zit er op en Dries Mertens is nog steeds een speler van Napoli. Maar in juni loopt zijn contract er af en kan hij dus transfervrij andere oorden opzoeken.

Mertens werd vorige maand nadrukkelijk aan Inter Milaan en Chelsea gelinkt. Uiteindelijk bleef hij dus gewoon in Napels. Maandag kwam hij er nog wat dichter bij het record van clubtopschutter aller tijden.

Volgens Corriere dello sport was Mertens dinsdag in Rome. Zonder echtgenote Kat Kerkhofs, maar mét twee mannen. Makelaars? De Italiaanse krant is er alleszins van overtuigd dat Mertens en AS Roma aan een paringsdans bezig zijn.

Napoli zou Mertens een nieuw contractvoorstel van twee jaar hebben gedaan, maar zonder salarisverhoging. De kans lijkt klein dat hij dat aanvaardt.