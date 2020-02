Fenomenale comeback in Milanese derby (Lukaku vs Saelemaekers werd het niet echt)

In Milaan stond dé derby op het programma tussen Internazionale en AC Milan. En dus was het afwachten wie het zou gaan halen. En of we spanning kregen?

Internazionale stond derde in de stand en kon bij een overwinning naast Juventus aan de leiding komen, de kloof met stadsgenoot AC Milan was al 19(!) punten. Toch was het AC dat het best uit de startblokken schoot in het Stadio Giuseppe Meazza: Rebic en Ibrahimovic zorgden zelfs voor een 0-2 ruststand. Fenomenale comeback De clash tussen Romelu Lukaku (90 minuten op het veld) en Alexis Saelemaekers (90 minuten op de bank) leek er zo eentje in het voordeel van die laatste te gaan worden. Maar niets was minder waar: Brozovic, Vecino en De Vrij wisten de scheve situatie nog helemaal recht te zetten: 3-2. En wie anders dan Romelu Lukaku wist de score vast te leggen op 4-2?