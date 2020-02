Lukaku & co nog wat meer onder druk voor topper in Serie A

Romelu Lukaku weet wat gedaan. Conte en bij uitbreiding heel Inter zal opnieuw naar hem kijken om doelpunten te maken. Dat zal nodig zijn, wil Inter mee aan de leiding blijven.

Inter slaagde er op de vorige speeldag in om Juventus bij te benen aan de kop. Het was dus uitkijken hoe de Oude Dame hierop ging reageren. Zeker omdat Juventus het tegen Brescia moest stellen zonder vedette Cristiano Ronaldo. De ploeg uit Turijn begon ook nogal moeizaam aan zijn partij, maar nadat bezoeker Ayé tweemaal geel zag, liep het vlotter.

Dybala en Cuadrado zorgden ervoor dat de drie punten in Turijn bleven: 2-0. Inter zal dus ook moeten winnen om aan te klampen. Allesbehalve een gemakkelijke opdracht, want het speelt de topper bij de nummer drie in de Serie A, Lazio Roma. Die wedstrijd wordt om 20u45 afgetrapt.

De allerbeste Romelu Lukaku zal paraat moeten zijn in Rome. Anders heeft Lazio ook de kans om over Inter naar de tweede plaats te springen.