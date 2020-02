Clement realistisch en schuwt tegelijkertijd defensieve mindset: "We hebben mirakel nodig" en "Ik geloof daar niet in"

Philippe Clement heeft op een persconferentie vooruitgeblikt naar het treffen met Manchester United. Ook voor hem is het enorm uitkijken naar zo'n wedstrijd. Clement wil niet spelen om enkel tegendoelpunten te vermijden, maar acht de kans op kwalificatie klein.

Club Brugge speelde voor het laatst tegen ManU in 2015 in het kader van de Champions League. Club verloor toen op Old Trafford met 3-1 en ging thuis de boot in met 0-4. Sindsdien lijkt de kloof wel eerder verkleind dan vergroot. "Toen haalden we 0 op 18. Deze keer hebben we al wat meer punten gehaald en het hadden er nog meer kunnen zijn. Maar het blijft een andere wereld", beseft Clement.

Investeren in jonge spelers

Dit soort wedstrijden moeten zijn spelers wel beter maken. "We zijn een club die wil investeren in jonge spelers. Ervaringen opdoen in de Champions League, kunnen spelen tegen Manchester United, dat is cruciaal voor de ontwikkeling van mijn spelers. Ik ben benieuwd om te zien waar onze jonge ploeg kan eindigen."

Eigen topniveau overstijgen

In Manchester beleven ze niet de beste periode uit hun clubgeschiedenis, maar Clement houdt toch de voeten op de grond. "In de Europa League hebben ze in hun zes wedstrijden vijf keer geen goal tegen gekregen. We hebben een mirakel nodig. Ik geloof in de kwalificatie, maar die kans is heel klein. Dan zal het moeten meezitten en zullen we boven onze top moeten presteren. Dat hebben we in het verleden al wel gedaan."

Is het dan zaak om in de heenmatch geen averij op te lopen en vooral de nul te houden? "Ik begin nooit aan een match alleen maar om geen goal tegen te krijgen. Ik geloof daar niet in. Tegen Manchester spelen kan ons ook veel energie geven. Uiteraard zullen we ook wel een goede organisatie moeten hebben. Ik kijk enorm uit naar de wedstrijd."