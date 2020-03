PSG heeft geen fans nodig om Witsel en Hazard uit de Champions League te kegelen

PSG heeft in eigen huis maar niet voor eigen volk een 2-1 achterstand opgehaald in de 1/8 finale van de Champions League. Het wipte Borussia Dortmund met 2-0.

Drie weken geleden stuurde Borussia Dortmund PSG met 2-1 naar huis. Neymar maakte het doelpunt op verplaatsing en dat bleek achteraf van goudwaarde. De Braziliaan opende de score in de terugmatch en Bernat zorgde ervoor dat de thuisploeg al voor de rust op rozen zat tegen de Borussen.

De bezoekers begonnen na de rust fel aan te dringen, maar de ruststand stond ook na 90 minuten nog op het scorebord. Ook Axel Witsel (naar de kant gehaald in minuut 71) en Thorgan Hazard (gewisseld in minuut 69) konden niets forceren. Thomas Meunier was geschorst voor deze match.

PSG had zijn thuisfans dus niet nodig -de match vond achter gesloten deuren plaats- om door te stoten naar de kwartfinale. Voor Dortmund betekenen de 1/8 finales opnieuw het eindstation, net zoals vorig jaar tegen latere finalist Tottenham.