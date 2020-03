🎥 De wedstrijd is dan wel afgelast, maar Feyenoord had een GENIAAL filmpje gelanceerd (starring Johan Boskamp!) voor de Klassieker tegen Ajax

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax was normaal gezien volgend weekend dé topwedstrijd in de Nederlandse Eredivisie. En in een promofilmpje was Johan Boskamp dé ster.

Feyenoord is natuurlijk het kluppie van Johan Boskamp. Voor de wedstrijd tussen de Rotterdammers en Ajax - die ondertussen afgelast is - waren speciale tickets te winnen. In een promofilmpje speelt de voormalige coach van onder meer RSC Anderlecht en Standard dan ook de hoofdrol. Op geheel eigen wijze: het bekijken waard! Beleef jij de #Klassieker op 51 meter hoogte..? 😱



