Cristiano Ronaldo is bezorgd en heeft een duidelijke boodschap

Stervoetballer Cristiano Ronaldo heeft van zich laten horen op de sociale media. De Portugees zit thuis in quarantaine nadat zijn Juventus-ploegmaat Daniele Rugani positief testte op corona. Die tijd thuis gebruikte Ronaldo om een boodschap de wereld in te sturen met zijn bezorgdheden over corona.

"De wereld gaat door een zeer moeilijke tijd waardoor we zelf heel voorzichtig en aandachtig moeten zijn", steekt Ronaldo van wal. "Ik spreek niet tot jullie als voetballar, maar als zoon, vader en bezorgd persoon omtrent de laatste ontwikkelingen die de hele wereld aantasten. Het is heel belangrijk dat we het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO volgen. Mensenlevens beschermen moet boven elke andere zaak staan in het leven", is hij duidelijk bezorgd. Tot slot heeft hij nog een boodschap voor mensen in de zorgsector en families van besmette mensen: "Mijn gedachten zijn bij iedereen die iemand verloren heeft in zijn dichte omgeving, mijn solidariteit voor mensen die ertegen vechten zoals mijn ploegmaat Rugani, en mijn steun aan de ongelooflijke zorgverleners die hun eigen levens op het spel zetten om anderen te helpen."