Controversiële mening in Engeland: "Jammer voor Liverpool, maar dan moet het seizoen nietig verklaard worden"

Liverpool heeft 25 punten voorsprong op de rest en zou in één van de komende weken waarschijnlijk wel de titel in de Premier League gepakt hebben. Maar wat gaat er nu gebeuren? In Engeland is er alvast een controversiële stem opgegaan...

Karren Brady, Brits politica en bestuurslid bij West Ham, schrijft wekelijks een column in The Sun. Daarin spreekt ze deze keer over het mogelijk vervolg van de competitie. Zelfs over het stopzetten. Haar mening daarbij valt niet in goeie aarde.

“De Premier League hoopt dat ze in drie weken opnieuw zal kunnen starten, maar dat zou wel eens heel goed ijdele hoop kunnen zijn”, aldus Brady. “Als het seizoen niet afgewerkt kan worden, zou het enige eerlijke en redelijke zijn om het hele seizoen nietig te verklaren. Wie kan er immers weten wat er gebeurd zou zijn als de wedstrijden niet helemaal zijn afgewerkt? Jammer voor Liverpool, dat zo een eerste titel in dertig jaar door de vingers ziet glippen.”

Ergens zit er wel een verborgen agenda in, want haar club - West Ham - is nog steeds in de degradatiestrijd verwikkeld.