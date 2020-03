Hartverwarmend: supporters Sporting Lokeren komen met Collectief Wit-Zwart-Geel om club te redden

Sporting Lokeren zit nog steeds in erg zwaar vaarwater. Als er tegen 23 maart geen miljoenen gevonden worden, is de club normaal gezien failliet. De supporters schoten alvast in actie om de club te redden.

Het Collectief Wit-Zwart-Geel wil Sporting Lokeren helpen redden en wil supportersparticipatie als middel uitspelen. Het doel van het collectief van de fans van stamnnummer 282 is dat stamnummer redden én op een zo hoog mogelijk niveau voetballen volgend seizoen. Een degradatie naar de Tweede Amateurklasse lijkt vooralsnog een scenario, een failliet en een opdoeking van de club zou een veel ernstiger scenario zijn. Het collectief Wit-Zwart-Geel is momenteel actief via Twitter, Instagram en Facebook en wil de komende dagen met meer nieuws komen. Bovendien zou het fijn zijn mochten jullie ons pagina’s (ook Facebook en Instagram) zoveel mogelijk promoten. Wil je zelf op gelijk welke manier bijdragen of in contact komen met ons? Mail dan gerust naar collectiefwzg@gmail.com. Spread the word 💛🤍🖤 #Lokeren #CWZG — Collectief Wit-Zwart-Geel (@CollectiefWZG) March 15, 2020