Corona eist slachtoffers: gewezen voorzitter Real Madrid in kritieke toestand

Overal in de wereld woedt het Corona-virus bijzonder hard momenteel. Ook in Spanje zijn er al vele slachtoffers gemaakt.

Lorenzo Sanz, de gewezen voorzitter van Real Madrid is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Madrid.

Hij vertoont alle symptomen van het Corona-virus, al moet nog worden getest of de 76-jarige man wel degelijk met het virus is besmet geraakt.

Espanyol

Ondertussen zijn ook al zes spelers van Espanyol Barcelona besmet geraakt met het virus. Zij waren nochtans een van de eerste ploegen die zich helemaal hebben afgezonderd.