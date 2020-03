Waarom Oranje plots een topfavoriet is door uitstel EK én waar het grootste probleem misschien wel ligt

Het EK 2020 werd het EK 2021. En dat zal ook zo zijn impact hebben op diverse landen. Wie het meest lijkt te profiteren? Nederland. Al hebben ze ook één groot probleem potentieel, al zit dat niet tussen de lijnen.

Dertigers in de selectie van Ronald Koeman? Cillessen, Krul, Blind, Strootman, Babel en Fer. Dat zijn er merkelijk minder dan in de selectie van Roberto Martinez bijvoorbeeld. Op Babel en de keepers na is er trouwens niemand ouder dan 30 op dit moment.

De kans dat er veel spelers zullen afhaken voor het EK 2021 is dus onbestaande. Integendeel zelfs: het leeuwendeel van Oranje zal het komende jaar potentieel alleen maar sterker worden en kunnen rijpen, want de gemiddelde leeftijd ligt erg laag.

Revalidaties

De ligt (20), van de Beek (22), de Jong (22), Malen (21) of Kluivert (20)? Het zijn maar enkele van de jonkies die al van waarde waren voor de nationale ploeg. En met Ihattaren, Boadu, Stengs, Bergwijn en Koopmeiners zitten er nog heel wat jongelingen klaar om hun stekje te verwerven.

Bovendien krijgen vele toppers de kans om rustig te revalideren. Linksachter Jetro Willems en aanvallers Memphis Depay en Donyell Malen leken een strijd tegen de klok te moeten voeren om het EK überhaupt te halen, maar krijgen nu dus een jaartje extra.

Wat met de coach?

Is er dan geen enkel probleem? Zeker niet tussen de lijnen, al is het natuurlijk wel zuur dat de Oranjesupporters nog een jaartje extra moeten wachten op een groot toernooi - ze zitten al sinds het WK 2014 op hun honger en de Final Four van de Nations League vult zo'n gat niet op.

Maar toch: het probleem zit vooral bij de coach. Die had namelijk een droom om na een goed EK misschien wel te verkassen naar het clubvoetbal. Als Barcelona hem wil, dan is er een clausule in zijn contract die hem laat vertrekken. Rest de vraag in onzekere tijden: wordt door het Corona-virus de droom van Koeman gefnuikt of zorgen de Catalanen ervoor dat Nederland een stuurloos schip wordt? Koeman bleek de voorbije jaren een waardige kapitein.