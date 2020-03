Lukaku gaat door mentale hel in Italië na negen dagen quarantaine: "It's bad, man"

Het coronavirus houdt nog steeds lelijk huis in Italië en dus is de Laars al negen dagen in volledige lockdown. Dat is geen spek voor de bek voor een sociaal dier en een familieman als Romelu Lukaku.

In een interview met analist en ex-profvoetballer Ian Wright lucht de Inter-spits zijn hart over de huidige situatie: “Gisteren werd ik bijna gek. Ik kan niet naar buiten, ik kan niet gaan winkelen, ik zit opgesloten. Ik mis het normale leven. Het contact met mensen van wie je houdt: mijn zoon, mijn moeder, mijn broer. It’s bad, man.” Vooral zijn mama baart de Rode Duivel zorgen: “Zij heeft diabetes, dus ik kan niet eens naar huis gaan en haar een knuffel geven. Mijn broer en ik zeiden haar dat ze niet meer op stap mocht gaan. Ze passeert in de tuin en als het donker is, gaat ze een luchtje scheppen. Maar niet meer dan dat.”