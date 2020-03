Ook Cristiano Ronaldo schiet te hulp! Portugees doneert materiaal om het coronavirus tegen te gaan

De Portugees wil het voorbeeld van zijn agent en vriend Jorge Mendes volgen. De Portugees zal namelijk materiaal doneren om het coronavirus tegen te gaan. Een knappe geste van de speler van Juventus.

Cristiano Ronaldo zal de ziekenhuizen helpen die het meest getroffen zijn door het coronavirus. De aanvaller van Juventus zal investeren in maskers, toga's en ademhalingsapparatuur, aldus de Spaanse krant AS.

De Portugees volgt zo het voorbeeld van zijn agent Jorge Mendes die apparatuur had geleverd aan het Sao Jao Ziekenhuis in Porto. 50.000 maskers werden ook verdeeld over verschillende ziekenhuizen in Portugal.