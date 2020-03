Openlijke sollicitatie: "Ik zou graag trainer van Barcelona worden"

Barcelona trainen is de droom van heel wat coaches. Ronald Koeman liet de trein al één keer passeren, maar zou dat geen tweede keer doen. De Nederlandse bondscoach heeft dat nu ook nadrukkelijk uitgesproken.

Koeman speelde zelf zes seizoenen (van 1989 tot 1995) voor Barcelona. Hij werd er één van de meest efficiënte scorende verdedigers aller tijden. "In Barcelona kende ik mijn beste tijd als voetballer en ik hou van de stad", zegt hij in de Daily Mail. "Ik hoop er op een dag trainer te kunnen worden."

Koeman had eerder al die kans toen Ernesto Valverde vertrok, maar toen wou hij het Nederlands elftal niet in de steek laten. Zijn contract bij Oranje loopt nog tot na het WK 2022 in Qatar. "Maar na het EK heb ik de kans om mijn situatie te herbekijken", liet hij nog weten.