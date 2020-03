Opvallend verhaal uit Spanje: verdediger die tackle deed op Cristiano Ronaldo trainde nooit meer mee met de eerste ploeg

Er is een opvallend verhaal naar buiten gekomen in Spanje. In het seizoen 2017/2018 ging Manu Hernando, een beloftevolle verdediger van Real Madrid, stevig in op Cristiano Ronaldo en sindsdien heeft Hernando nooit meer mogen trainen met de eerste ploeg.

Manu Hernando speelt op dit moment bij Racing Santander. Hij wordt sinds januari uitgeleend door Real Madrid. Hernando trainde in het seizoen 2017/2018 voor de eerste keer mee met de eerste ploeg, maar bij die ene training bleef het ook meteen. De reden? Cristiano Ronaldo. Tijdens een wedstrijd op training deed Hernando namelijk een stevige tackle op Cristiano Ronaldo, toen nog speler van Real Madrid. De Portugees was kwaad geworden op Hernando en sindsdien had trainer Zidane besloten om de verdediger niet meer met de eerste ploeg te laten trainen. De kans dat Hernando een nieuwe kans gaat krijgen bij Real Madrid lijkt klein. Nu speelt hij dus bij Racing Santander en daar speelde hij al zeven wedstrijden. Daarin was hij goed voor één doelpunt.