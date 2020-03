Atlético Madrid in rouw om 14-jarige jeugdspeler

De vlaggen hangen halfstok bij voetbalclub Atlético Madrid, dat zaterdag meedeelde dat jeugdspeler Christian Minchola veel te vroeg om het leven is gekomen.

Atletico Madrid rouwt om de 14-jarige Christian Minchole Sanchez. De Madrileense club publiceerde zaterdag een overlijdensbericht op haar eigen webstek. De vlag van de club hangt halfstok in het Wanda Metropolitanostadion.

Diego Simeone, trainer van het eerste elftal, richtte een boodschap van sterkte tot de familie en vrienden van Minchole. Ook Koke, de aanvoerder van Atléti, reageerde op het overlijden. "Ik voel woede en pijn omdat we afscheid moeten nemen van Christian Minchole. Het leven is zo onrechtvaardig. Ik ben trots dat hij dit shirt heeft gedragen. Veel sterkte aan zijn ploegmakkers, familie en vrienden. Rust in vrede."