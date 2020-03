UPDATE: 🎥 'Festival' voor goede doel in Spanje met Spaanse voetballers levert 600.000 euro

Spanje is ongemeen hard getroffen door het Corona-virus. En dus willen de spelers en de clubs een duit in het zakje doen.

LaLiga zal 500 miljoen euro ter beschikking stellen voor teams die het moeilijk hebben, maar er is meer. Veel meer.

Zaterdag was er een gratis 'festival' via youtube en streaming. Het LaLiga Santander Fest werd meteen ook een inzamelactie in de strijd tegen COVID-19 en dus een zaak voor het goede doel en leverde 600.000 euro op.

Het was live te bekijken via Youtube en streaming. Onder meer Rakitic en Joaquin betuigden al hun steun, terwijl David Bisbal een van de grootste artiesten was die muziek kwam maken. De fans van Jeroen van der Boom kennen ongetwijfeld het deuntje van de grootste hit van Bisbal.