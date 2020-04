Nederland volgt voorbeeld Pro League niet en heeft periode voor ogen voor hervatting competitie

In België gaat er dit seizoen niet meer gevoetbald worden. Die knoop heeft de Pro League inmiddels doorgehakt. In Nederland kijken ze heel anders tegen de situatie aan. Daar hopen ze nog altijd op competitievoetbal in juni.

De Nederlandse federatie heeft conferencalls gehouden met clubs uit de hoogste twee afdelingen. Tijdens de gesprekken legde de KNVB de nadruk op het speelschema. Zo zouden de inhaalwedstrijden AZ - Feyenoord en Utrecht - Ajax nog moeten afgewerkt worden. Volgens de denkpiste van de KNVB zou dat midden juni moeten lukken. In het eerstvolgende weekend, van 19 tot 21 juni, zouden de competities in hun volledigheid dan weer hervat kunnen worden. De competitie zou dan nog kunnen doorlopen tot eind juli en ook de bekerfinale dient nog afgewerkt te worden. Eén maand tussen twee seizoenen? Een maand later zou dan het volgende voetbalseizoen al moeten beginnen. Play-offs uit het huidige seizoen zouden plaatsvinden in een ingekorte versie. Op het scenario om het betaalde voetbal stop te zetten, wilde de KNVB niet ingaan.