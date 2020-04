Oorzaken ingestort dak van AZ-stadion bekend: "Ontwerpfouten, zwakke lassen..."

Op 10 augustus van vorig jaar kwam een deel van het dak van het stadion van AZ Alkmaar naar beneden. Toen al werd er gewezen naar constructiefouten en dat werd bevestigd door het onderzoeksteam.

Het dak van het AZ-stadion is ingestort als gevolg van een reeks van oorzaken. Ontwerpfouten, te zwakke lassen en zwakke plekken door eerdere stormen zijn de belangrijkste oorzaken, concludeert ingenieursbureau Royal Haskoning DHV in een onderzoek waarover NH Nieuws schrijft.

Het onderzoek werd in opdracht van de voetbalclub uitgevoerd. Een deel van het dak van het AFAS-stadion kwam op 10 augustus vorig jaar naar beneden. Er stond die dag een harde zuidwestelijke wind. Niemand raakte gewond.

Eind augustus was al bekend dat het dak voor de instorting vermoedelijk al verzwakt was. Ook was duidelijk dat er bij het ontwerp dingen waren fout gegaan. Zo bleek dat er geen rekening gehouden was met een neerwaartse belasting voor de wind.