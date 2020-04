Ex-speler Racing Genk speelt in Nederland tegen beloften: "Dat zijn allemaal jongens die opgeleid zijn bij de beste jeugdopleidingen in Europa"

Het idee om beloftenploegen toe te laten in 1B, stuit op een golf van kritiek. In Nederland doet men dit al jaren. Voetbalkrant.com sprak met Timothy Durwael, een 29-jarige Belg die actief is in de Nederlandse Eerste Divisie.

Timothy Durwael is een 29-jarige verdediger die werd opgeleid bij Racing Genk. Dit seizoen is de voormalig jeugdinternational aan de slag bij Roda JC, dat uitkomt in de Eerste Divisie. Daarin nam hij het op tegen de beloftenteams van Utrecht, AZ, PSV en Ajax. Voetbalkrant.com vroeg hem naar zijn ervaringen met deze teams.

"Op zich is het niveau van de beloftenploegen die in de Eerste Divisie spelen best aardig. Het zijn allemaal teams waarin jonge talenten, die allemaal een topopleiding hebben genoten, hun kans krijgen. Voor die jongeren is de Eerste Divisie natuurlijk een mooie kans om zich in de kijker te spelen en te tonen dat ze klaar zijn voor het grote werk. En het is toch een stuk mannelijker voetbal dan in een beloftencompetitie, waardoor ze ook daarin stappen kunnen zetten."

"Wat supportersaantallen betreft, valt dat allemaal wel mee. Natuurlijk, de wedstrijden worden tegen beloftenploegen worden veelal op maandagavond gespeeld, dus sowieso zijn er niet al te veel toeschouwers", aldus Durwael.

Het laten toetreden van beloftenteams werd en her en der al gecatalogeerd als competitievervalsing. "Ik begrijp die redenering van competitievervalsing wel ergens. Hier in Nederland kunnen die teams nooit meedoen voor de prijzen. Ze mogen niet promoveren. Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld het nummer acht uit de reguliere competitie alsnog kan deelnemen voor promotie naar de Eredivisie, omdat ze achter enkele beloftenteams zijn geëindigd", besluit Durwael, die in 2011 met Racing Genk nog de kwalificatiewedstrijd voor de Champions League speelde in en tegen Partizan Belgrado