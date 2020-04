BREAKING: Toch einde verhaal voor Lokeren? Bestuur van Hamme gaat niet in op voorstel van 'fusie'

Het bestuur van VW Hamme heeft laten weten dat het niet zal ingaan op de 'fusie' van failliete eersteklasser Lokeren met VW Hamme. Meteen na het faillissement leek zo goed als alles in kannen en kruiken, maar Hamme laat nu weten er niet op in te gaan.

"BREAKING: Naar aanleiding van de vele berichten in de pers betreffende een mogelijke doorstart van Sporting Lokeren via een “fusie” met Vigor Wuitens Hamme, laat de Raad van Bestuur van Vigor Wuitens Hamme weten hierop NIET in te gaan. Onze club gaat zijn eigen weg. Forza Vigor!", laat de club uit Derde Amateur weten op hun sociale media.

Nog voor Lokeren officieel failliet verklaard was door de handelsrechtbank, waren er al gesprekken aan de gang tussen een ondernemersgroep rond ex-voorzitter Willy Carpentier en bestuursleden van VW Hamme. Toen Lokeren officieel failliet werd verklaard, leek het enkel nog maar om formaliteiten te gaan voordat de twee clubs samen in zee zouden gaan. Zelfs voorzitter Antheunis zou al op de hoogte zijn geweest van de mogelijke doorstart van Sporting Lokeren. Maar VW Hamme drukt die geruchten nu zelf de kop in.