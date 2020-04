Tottenhamspelers lappen coronamaatregelen aan hun laars én delen er nog eens beelden van ook

Tottenhamspelers Serge Aurier en Moussa Sissoko hebben de strenge coronamaatregelen in Engeland aan hun laars gelapt. Op social media deelden ze beelden dat ze samen aan het trainen waren, maar dat is verboden voor sporters in Engeland.

Aangezien Aurier en Sissoko niet samenwonen, mogen ze ook niet samen trainen of zich verplaatsen om naar de andere te gaan. Daar trok Aurier zich niets van aan toen hij naar Sissoko ging om samen met zijn Franse ploegmaat te trainen. En de Engelse rechtsback was dan nog eens zo slim om beelden ervan op social media te zetten. De twee raakten elkaar niet aan en leken genoeg afstand te bewaren, maar ze mochten niet samen trainen. Ondertussen heeft het duo zijn verontschuldigingen al aangeboden en aangekondigd dat ze een donatie gingen doen aan de Britse gezondheidsdienst NHS. De club liet weten dat ze nog gingen spreken met beide spelers, mogelijk krijgen ze ook nog een boete.