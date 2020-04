Gaat fusie tussen Sporting Lokeren en VW Hamme niet door omwille van wielermanager? "Er is nog niets beslist, maar..."

Er lijkt dan toch geen samenwerking te komen tussen Sporting Lokeren en VW Hamme. Er waren positieve signalen, maar het bestuur van VW Hamme heeft laten gisterenavond laten weten dat er dan toch geen akkoord is.

De amateurclub werkt namelijk toe naar een groot project in de eigen gemeente. Met wielermanager Jurgen Mettepenningen zou er een nieuwe sterke man naar de club kunnen komen. De wielermanager ziet het project wel zitten.

"Enkele weken geleden nam de club al contact met mij op en nadat er geen akkoord werd gevonden met Sporting Lokeren, zijn we opnieuw rond de tafel gaan zitten. Er is nog geen beslissing genomen, maar ik zie het project zitten. In het verleden ben ik al manager geweest van de club en toen draaide we mee aan de top van de tweede klasse", aldus Mettepenningen bij Het Nieuwsblad.