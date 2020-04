Analyse De zoektocht naar de laagste stamnummers: 41. De verrassende bekerfinalist van 1964 die dit jaar kampioen werd

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 41. KFC Diest.

Stamnummer 41 brengt ons naar Diest, waar in 1909 Hoger op Diest FC werd opgericht met de clubkleuren zwart-wit. Na een fusie met Standaard Atletiek Diest (stamnummer 230) ging het team vanaf 1953 verder als KFC Diest. Eind de jaren '80 volgde een nieuwe fusie met FC Assent tot Koninklijke Tesamen Hogerop Diest, al werd in 2006 de oude naam van KFC Diest opnieuw aangenomen om mee verder te bouwen richting de toekomst toe. Hoogtepunten Doorheen de geschiedenis speelde Diest een aantal jaren in eerste nationale van het Belgische voetbal. Tussen 1961 en 1965 was er een eerste stint op het hoogste niveau, tussen 1970 en 1975 volgde een tweede (en laatste). Hét hoogtepunt was het behalen van een zevende plaats in het seizoen 1963-1964. Dat jaar werd ook de bekerfinale gehaald. Na verlengingen werd met 4-2 verloren van Gent dat jaar. Eddy Lievens was er toen de spits, Erik Lambert zorgde voor het verschil met een hattrick voor de Buffalo's. Bekende spelers? Niet enkel Eddy Lievens speelde ooit bij Diest, vele andere spelers zijn er ook ooit begonnen of maakten er een deel van hun carrière. Timmy Simons, Ariël Jacobs, Bruno en Patrick Versavel of Eddy Voordeckers? Het zijn maar enkele van de bekende namen. En nu? Afgelopen seizoen speelde Diest kampioen in eerste provinciale Brabant, met een puntje meer dan Rhode De Hoek en drie punten meer dan Kampenhout. Guido Brepoels was er de hoofdtrainer en loodste de ploeg naar de leidersplaats in een erg spannende Eerste Provinciale-reeks. Volgend jaar komen ze zo normaal gezien na twee jaar opnieuw uit in de Derde Amateurklasse. Erelijst: Bekerfinale 1964 (verloren van AA Gent)