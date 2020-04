Dessers in de wolken met zijn topschutterstitel: "Dit komt op mijn Wikipedia-pagina"

Met vijftien goals in de Eredivisie is Cyriel Dessers samen met Steven Berghuis dit jaar de topschutter in Nederland. De spits van Heracles is zo de eerste Belg na Bjorn Vleminckx die dat klaarspeelt en komt zo in een illuster lijstje met Ronaldo, Cruijff, Bergkamp, Van Basten, Suarez en Nilis.

Logisch dat je daar even van moet bekomen. "Dat besef moet nog echt komen. Het is een ongelofelijke eer en heel mooi dat je dit op je palmares mag zetten. Dat dit later op mijn Wikipedia-pagina kan komen. Daar ben ik echt heel trots op", verklaarde de ex-spits van Lokeren en OHL bij Voetbal International. Topschutter worden in de Eredivisie is sowieso al iets om trots op te zijn, maar Dessers speelde het klaar bij een 'kleinere club'. "Het is anders dan bij een topclub, want daar maken spitsen meer goals en krijgen ook veel meer kansen. Ik denk ook dat ik de eerste topscorer ben namens Heracles. Dat vind ik vooral speciaal, daar ben ik heel trots op", besloot hij.