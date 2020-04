Engelse analist begrijpt hervatting in Premier League niet: "Als gezondheid op de eerste plaats komt, zouden we het hier toch niet over hebben?"

De Premier League wil vrijdag met een plan naar buiten komen om te herbeginnen voetballen. Volgens analist Gary Neville niet meteen het beste plan: "Als er geen geld mee gemoeid was, zou er maandenlang niet meer gevoetbald worden. En daarom worden er risico's genomen..."

Neville vindt het niet echt verantwoord om nu weer te beginnen trainen en spelen. "Als mensen het echt menen dat de gezondheid op de eerste plaats komt, dan zouden we het nu toch niet over een competitiehervatting hebben?", zegt Neville bij Sky Sports.

"Wat zal er gebeuren zodra er één speler of één staflid wordt opgenomen in het ziekenhuis? Ze beseffen ook dat het een risico is. Op dit moment weten ze niet hoe ze hiermee moeten omgaan. Het is duidelijk dat de economische belangen een rol spelen. Als er geen geld mee gemoeid was, zou er maandenlang niet meer gevoetbald worden. En daardoor worden er risico's genomen", aldus Neville.